14 Февраля 2023
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Политика За рубежом Украина
Фото: Russ Scalf/US Air Force

США могут поставить Украине F-16, но не ATACMS

Украина может получить американские истребители F-16, но при этом, скорее всего, США не будут отправлять Киеву ракетные комплексы ATACMS с дальностью полета до 300 км.

О возможных поставках F-16 пишет The Financial Times. По данным источников издания в Вашингтоне, этот вопрос уже сегодня будет обсуждаться на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Пока президент США Джо Байден не соглашается на поставки Украине боевых самолетов, но может поменять свое мнение в случае затягивания конфликта.

Эта логика, однако, противоречит другой: Вашингтон, якобы, не хочет поставлять Киеву оружие, с помощью которого ВСУ смогут наносить удары по регионам в глубине РФ – это может привести к эскалации конфликта. По этой причине, сообщают источники Politico, Белый дом отказывается поставлять Украине ракетные комплексы ATACMS. При этом Зеленскому в Вашингтоне говорят, что не могут поставить этот вид вооружений, поскольку ракеты нужны самим США – без них боеготовность армии Штатов снизится, произойдет истощение американских арсеналов.

Теги: сша, украина, F-16, ракетные комплексы, ATACMS



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