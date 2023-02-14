Корабли Северного флота впервые за 30 лет начали выходить в море с тактическим ядерным оружием

Корабли российского Северного флота впервые за 30 лет начали выходить в море с тактическим ядерным оружием на борту.

Об этом сообщила в своем докладе Норвежская разведывательная служба (NIS), выдержки из которого приводит РБК. В документе сказано, что в советское время военные корабли Северного флота регулярно выходили в море с тактическим ядерным оружием, однако со времен "холодной войны" о подобных случаях известно не было. По данным разведки, после начала спецоперации на Украине "важность ядерного оружия для России существенно возросла".

"Центральная часть ядерного потенциала размещена на подводных лодках Северного флота и надводных кораблях. Ядерное оружие представляет собой особенно серьезную угрозу в вариантах операций, в которых могут участвовать страны НАТО", - говорится в докладе норвежской разведки.