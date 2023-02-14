14 Февраля 2023
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Фото: группа &quot;Центр развития мозга Екатеринбург&quot; / vk.com/ekb.megamozg

"Поднимает шарик силой мысли". Появились кадры с Володиным на фестивале "Пирамида света"

Центр развития мозга Екатеринбурга опубликовал фото спикера гордумы Игоря Володина на фестивале "Пирамида света". На фотографиях депутат "силой мысли управляет компьютером".

"Человек реальных дел Игорь Володин управляет силой мысли компьютером и показывает свои навыки эффективной коммуникации – фокусировать внимание – взрывает бочку, и навык внутреннего расслабленного состояния – поднимает шарик. Необходимо отметить – справился он отлично. Умение управлять своим внутренним состоянием – навык успешного человека", – говорится в сообщении.

Игорь Володин на фестивале "Пирамида света"(2023)|Фото: группа "Центр развития мозга Екатеринбург" / vk.com/ekb.megamozg

По словам организаторов, во время фестиваля Игорь Володин много рассказывал о навыках и умениях расслабляться, повышать свой энергоресурс за счет здорового образа жизни и научению себя самодисциплине и эффективной коммуникации.

Напомним, на фестивале Володин также заявил, что способен видеть ауру других людей, что помогает ему в повседневной жизни. По его словам, в свое время он почувствовал, что ему "не хватает энергии", потому начал медитировать и постепенно в него самого "начала входить энергия".

Теги: Игорь Володин, Пирамида Света



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