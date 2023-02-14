Госдума рассмотрит поправки в Налоговый кодекс, касающиеся нефтяной отрасли

Госдума РФ на пленарном заседании 16 февраля рассмотрит поправки в Налоговый кодекс, которые затронут нефтяную отрасль, сообщает ТАСС со ссылкой на первого вице-спикера нижней палаты парламента Александра Жукова.

Ранее Минфин России подготовил законопроект, по которому компании, добывающие углеводороды на Ямале, смогут получить налоговый кредит, путем применения налогового вычета по НДПИ.

Налоговый вычет можно будет получить в налоговых периодах с 1 апреля 2023 года по 31 марта 2029 года на объекты основных средств, необходимые для реализации проекта строительства инфраструктуры для транспортировки жидких углеводородов, которые добываются на Ямале.

Проект документа предусматривает механизм возврата налогового вычета в федеральный бюджет в период с 1 апреля 2029 года по 31 марта 2035 года включительно с уплатой суммы накопленных процентов.