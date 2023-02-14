Назначен начальник контрольно-ревизионного управления мэрии Челябинска

В Челябинске начальником контрольно-ревизионного управления администрации города назначен Андрей Овчинников, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

К своим обязанностям он приступил с 13 февраля. Овчинников работает в администрации города с 2012 года. За это время он прошел путь от главного специалиста до заместителя начальника правового управления.

Ранее эту должность занимал Павел Чеурин. Он покинул пост по собственному желанию.