Сноуден возмутился расследованием появления "НЛО" над Америкой

Экс-сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден считает, что раздувание темы с появлением над США неопознанных летающих объектов – это что-то вроде отвлекающего маневра. Внимание общества переключают с действительно важных тем на псевдоапокалиптичные.

"Это не инопланетяне. Я бы хотел, чтобы это были инопланетяне, но это не инопланетяне. Это всего лишь старая искусственная паника, привлекательная неприятность, гарантирующая, что репортерам поручат расследовать ерунду с воздушными шарами, а не бюджет или взрывы (вроде "Северного потока")", - написал Сноуден в своем Twitter-аккаунте.