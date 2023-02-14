Россия собралась поставлять Турции боевую авиацию

Россия готова проработать заявки на поставку в Турцию боевой авиации, если будет предметная заинтересованность Анкары.

"В случае предметной заинтересованности Анкары в приобретении российской продукции военного назначения, в том числе в сфере боевой авиации, российские профильные ведомства проработают соответствующие запросы", - сказал в интервью РИА Новости директор четвертого европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон.

Дипломат подчеркнул, что российское руководство неоднократно заявляло, что отечественные предприятия в состоянии полностью закрыть потребности своей армии, причем по любым направлениям, включая современные высокотехнологичные.

"При этом не исключаем возможность использования чужих наработок", - добавил он.