На Ямале разыскивают вандалов, повредивших ледяную скульптуру в парке

В Тарко-Сале вандалы повредили ледяные скульптуры в парке "Прибрежном". Власти города обратились в правоохранительные органы, сообщили Накануне.RU в департаменте транспорта, связи и систем жизнеобеспечения администрации Пуровского района.

Правонарушение было зафиксировано камерами видеонаблюдения.

"Видео инцидента направлено в правоохранительные органы для установления личностей нарушителей и привлечения их к ответственности с полным возмещением ущерба", - сообщили в ведомстве.