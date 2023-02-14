Фигуристу Костомарову ампутировали кисти рук

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров перенес вторую операцию – ему ампутировали кисти обеих рук. Об этом сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на источник в медицинских кругах.

На прошлой неделе стало известно, что фигуристу ампутировали обе стопы, на которых развился сепсис и некроз. Эти явления стали осложнением после пневмонии.

Сообщалось, что Костомаров в сознании, его общее состояние улучшается. Но он продолжает находиться в реанимации под пристальным присмотром врачей.