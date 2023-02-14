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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале объявились мошенники, предлагающие перепрограммировать электросчетчики

В Свердловской области появились мошенники, предлагающие за деньги перепрограммировать или заменить электрические счетчики. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале правительства региона.
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Где именно объявились аферисты и сколько уже таких случаев, не уточняется. Вместе с тем, перепрограммирование электросчетчиков не является обязательным – если этого не сделать, начисления будут выполняться по единому тарифу. Однако если жильцы все же решатся на перепрограммирование, нужно помнить, что его выполняют только ресурсоснабжающие организации.

Чтобы изменить тариф, жители многоквартирных домов могут обратиться к своему гарантирующему поставщику или в управляющую компанию – контакты должны быть указаны в квитанциях. А жители частного сектора, чью территорию обслуживает "Россети Урал", подают заявку на перепрограммирование через форму обратной связи на сайте компании, либо очно – в центрах обслуживания клиентов.

Напомним, ранее РЭК Свердловской области сперва резко повысила тариф на электроэнергию в регионе. Затем, когда это решение было отменено, комиссия отменила "ночной", более дешевый тариф. Там поспешили успокоить жителей, что особой разницы они не почувствуют, однако уже в этом месяце свердловчане получили квитанции с суммой почти в два раза выше, чем в прошлом.

После этого жители Среднего Урала создали петицию за возвращение "ночного" тарифа на электричество. Ее авторы утверждают, что РЭК, которой запретили повышать тариф на электроэнергию на 35%, специально решила убрать "ночной" тариф, чтобы обойти запрет и "остаться в плюсе".

В ситуацию внезапно вмешался находящийся в отпуске свердловский губернатор Евгений Куйвашев: он выступил против повышения тарифа на электричество и обратился с соответствующим заявлением на федеральный уровень. Однако куда именно обратился губернатор, в департаменте информполитики региона уточнять не стали.

Теги: мошенники, счетчики, электричество, Средний Урал



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