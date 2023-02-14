14 Февраля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

"Аэрофлот" начнет чаще летать из Екатеринбурга в Сочи уже в марте

Авиакомпания "Аэрофлот" запускает дополнительные рейсы по направлению "Екатеринбург - Сочи". Об этом сообщает пресс-служба перевозчика.

Первый полет запланирован на 26 марта на самолетах семейства Airbus A320.

"В сезон отпусков и каникул прямые регулярные рейсы делают перелет в Сочи быстрее и проще, минуя пересадки в Москве. Наслаждайтесь горным воздухом и морским бризом, а мы возьмем на себя ваш комфортный перелет", - говорится в сообщении.

Помимо уральской столицы, увеличится число рейсов в Сочи из Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Казани, Самары, Уфы, Перми, Омска, Новосибирска, Тюмени и Челябинска. С актуальным расписанием и ценами на билеты можно ознакомиться на сайте авиаперевозчика.

Теги: Аэрофлот, Екатеринбург, Сочи, полет



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