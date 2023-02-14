В Ярославской области произошел разрыв газопровода с возгоранием

Газопровод загорелся в Мышкинском районе Ярославской области, сообщили в ГУМЧС по региону.

ЧП произошло в 19:00 13 февраля в районе деревни Рыпы. По данным ведомства, произошла разгерметизация магистрального газопровода с последующим возгоранием.

На место происшествия незамедлительно были направлены пожарно-спасательные подразделения. К моменту приезда пожарных огонь уже погас.

Уточняется, что пострадавших и разрушений нет. Происшествие на газоснабжение населения не повлияло.

В свою очередь, пресс-служба "Газпром трансгаз Ухта" сообщила, что разрыв с возгоранием произошел на резервной нитке подводного перехода магистрального газопровода "Ухта - Торжок - 3" через реку Волга (в пойменной части).

Напомним, 13 февраля сообщалось, что на другом участке газопровода "Ухта - Торжок" также произошел разрыв. ЧП случилось в Нюксенском районе Вологодской области.