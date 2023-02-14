Воин из Североуральска погиб в ходе СВО

Житель Североуральска погиб в ходе специальной военной операции.

Как сообщается на официальной странице городского округа в соцсети, погиб Николай Маркелов. Мужчина исполнял свой воинский долг на СВО.

Прощание с Маркеловым состоится 16 февраля в 11 часов в ДК "Малахит" поселка Черемухово. Администрация Североуральского городского округа от имени всех жителей выразила соболезнования родным и близким Николая.

Как сообщало Накануне.RU, недавно еще один свердловский город - Новоуральск - простился с двумя бойцами ЧВК "Вагнер", погибшими в ходе специальной военной операции. Никита Ложкин и Валерий Касилов погибли в зоне СВО при выполнении боевого задания.