14 Февраля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба депутата Алексея Вихарева

Вихарев встретился с мобилизованным из Екатеринбурга для передачи спецоборудования

Глава медфракции и депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев встретился с мобилизованным из Екатеринбурга для передачи спецоборудования солдатам. Об этом он рассказал в своих социальных сетях.

По словам депутата, за помощью к нему обратился сам Артур, который ненадолго вернулся в город, чтобы разобраться с выплатами. Он составил список того, что могло бы потребоваться ему и его сослуживцам на передовой. По просьбе солдата, Вихарев закупил все необходимое: коллиматорный прицел, дальномер, тепловизор, наушники и перчатки.

"Встретились с парнем в моей приемной, передал ему необходимое, пообщались. Оказывается, Артур мог получить бронь на работе, но отказался, он твердо решил, что пойдет защищать свою Родину. Служит водителем и наводчиком. Желаю всем нашим парням силы духа, мужества и скорей вернуться домой", - написал депутат.

Напомним, что на прошлой неделе Вихарев также провел онлайн-прием с женами мобилизованных, пообещав помочь с возникшими проблемами. Первыми обратились сразу семь женщин, чьи мужья уже находятся в зоне проведения СВО. Группа попросила купить супругам автомобиль для перевозки раненых. Поступали жалобы и на задержку или отсутствие выплат.

Теги: Вихарев, Екатеринбург, мобилизованный, солдат



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