Вашингтон предупредил Киев о "поворотном моменте" в боевых действиях

Вашингтон предупредил Киев о "поворотном моменте" в боевых действиях. Официальные лица США говорят украинским лидерам, что они сталкиваются с критическим моментом для изменения траектории конфликта, усиливая давление на Киев, чтобы добиться значительных успехов на поле боя, в то время как поставки оружия и помощи от Соединенных Штатов и их союзников растут.

В Вашингтоне полагают, что критический момент наступит этой весной, когда "Россия начнет наступление, а Украина перейдет в контрнаступление в попытке вернуть утраченные территории", пишет The Washington Post. О критическом характере следующих нескольких месяцев уже сообщили Киеву, причем, отмечает издание, сделано это было "в резких выражениях высокопоставленными чиновниками администрации США, включая заместителя советника по национальной безопасности Джона Файнера, заместителя госсекретаря Венди Шерман и заместителя министра обороны Колина Кала", которые посетили Украину в январе.

Напомним, ранее глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов предположил, что Вашингтон на самом деле не собирается поставлять танки Abrams Киеву, они вряд ли появятся на Украине.