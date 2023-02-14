Исследование: более половины россиян планируют формировать сбережения в 2023 году

53% россиян планируют формировать сбережения в 2023 году.

Как сказано в исследовании, проведенного СК "Росгосстрах Жизнь" и банком "Открытие", у 19,5% граждан до этого накоплений ранее не было. В среднем граждане, склонные к накоплениям, планируют откладывать ежемесячно до 20% от своего дохода. 18% участников ииледования предпочитает быть бережливым и тратить значительно меньше денежных средств, чем зарабатывает. 38% опрошенный тратит незначительно меньше, чем зарабатывает. Однако среди респондентов есть и такие (30%), которые живут одним днем - их расходы равны доходам. Еще 14% тратят больше, чем зарабатывают.

33% россиян сообщили, что ведут семейный бюджет совместно со второй половинкой. Еще 51% отмечают, что в их паре есть общий бюджет, но его планированием занимается один из партнеров. Только 16% опрошенных ведут раздельные бюджеты в семье, сообщает ТАСС.

Как сообщалось ранее, в России работники с низкими зарплатами не имеют возможности улучшить производительность труда и выйти на более высокие доходы, потому попадают в "ловушку бедности".