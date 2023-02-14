14 Февраля 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

В "Эксперт РА" прогнозируют повышение ключевой ставки ЦБ РФ в ближайшие месяцы

Повышение ставки Центробанка России на 50 б. п. в марте - апреле стало еще вероятнее после последнего заседания совета директоров.

Об этом следует из макропрогноза рейтингового агентства "Эксперт РА". "Если профилактические меры окажут воздействие на инфляцию, понижение ключевой ставки будет возможно уже с сентября", - говорится в документе.

Эксперты агентства считают, что альтернативным драйвером снижения ключевой ставки может стать резкое падение экономической активности в России из-за ограниченного спроса в гражданском секторе экономики. Отмечается, что если серьезных новых внешних шоков не будет, можно ожидать постепенного снижения ключевой ставки до текущих уровней на заседании ЦБ РФ в декабре 2023 года и дальнейшего смягчения в 2024 году.

Как сообщила председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина, хотя ЦБ РФ в феврале не стал изменять ключевую ставку, оставив ее на уровне 7,5% годовых, ситуация может перемениться уже весной.

Теги: ключевая ставка, ЦБ РФ, экономика



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