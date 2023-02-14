Конфискованную одежду и обувь будут передавать МЧС и Минобороны

В России конфискованные товары легкой промышленности намерены безвозмездно передавать МЧС и Минобороны.

Они могут их использовать в качестве гуманитарной помощи нуждающимся. К такой продукции относятся одежда, обувь, пряжа, вата, различные ткани, постельное белье, одеяла, матрасы, палатки, брезентовые навесы и другие вещи.

Сегодня такие товары подлежат уничтожению. Соответствующий проект закона Госдума рассмотрит в апреле. Министерство финансов сообщает, что это позволит сэкономить время и деньги, которые требовались на проведение экспертизы этой продукции.

В пояснительной записке к законопроекту правительство говорит, что его необходимо принять в связи со сложившейся в России внешнеполитической и макроэкономической ситуацией, сообщают "Известия".

Напомним, дефицит бюджета России в 2023 году даже при отсутствии новых шоков может составить около 4,5-5 трлн руб. - 3-3,3% ВВП за счет повышенной волатильности нефтегазовых доходов.