В России разрабатывают систему цифрового Госплана

Эксперты из МГТУ им. Баумана, РЭУ им. Плеханова, МГУ, МФЮА разрабатывают систему цифрового Госплана.

Как ожидается, что позволит контролировать исполнение стратегических документов и госзаказа в режиме реального времени. Предполагается, что система объединит действующие информационные системы государства – ФНС, ФТС, Казначейства, Минпромторга и Минцифры.

На этапе "пилотного" проекта к системе могут подключиться органы власти и компании, участвующие в выполнении госзаказа. Его предложено предлагают начать уже в текущем году с приоритетных отраслей импортозамещения – например, радиоэлектроники и автомобилестроения.

В правительстве допустили использование результатов проекта для уже действующей системы управления, сообщают "Ведомости".

Как сообщил ранее первый заместитель министра промышленности и торговли Василий Осьмаков, экономика России в соответствии с Конституцией основана на рыночных принципах, которые исключают возможность воссоздания Госплана как органа, формирующего обязательную для исполнения программу развития экономики.