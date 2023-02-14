Калужский губернатор Шапша предложил лишать гражданства РФ без решения суда

Губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил в Telegram, что поручил юристам подготовить поправки в федеральное законодательство, которые позволят лишать российского гражданства без решения суда, если оно получено на основании фальшивых документов.

Такое решение он принял после посещения многофункционального миграционного центра, в ходе которого глава региона "выявил лазейку для получения лицами, не владеющими русским языком, российского гражданства". В феврале 2022 г. Шапша опубликовал видеозапись своего общения с посетителем центра в Боровском районе. Как считает губернатор, он "вообще не понимал, что я у него спрашиваю" и "по-русски ни бельмеса". Мигрант признался ему, что купил сертификат о знании языка за 5 тыс. руб.

Подобные случаи "стали тщательно проверяться правоохранительными органами и, как следствие, были выявлены правонарушители, занимающиеся подделкой сертификатов о знании русского языка". Шапша решил "максимально упростить процедуру лишения гражданства тех лиц, кто получил его незаконным путем".

"Поручил юристам подготовить поправки в федеральный закон, закрепляющие внесудебное прекращение гражданства, если оно получено на основании фальшивых документов", – отметил глава региона.