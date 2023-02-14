14 Февраля 2023
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Экономика В России
Фото: пресс-служба правительства Новосибирской области

"Эксперт РА": дефицит бюджета в 2023 году может составить 4,5-5 трлн рублей

Дефицит бюджета России в 2023 году даже при отсутствии новых шоков может составить около 4,5-5 трлн руб. - 3-3,3% ВВП за счет повышенной волатильности нефтегазовых доходов.

Об этом следует из макропрогноза рейтингового агентства "Эксперт РА". Увеличенные силовые и социальные расходы частично компенсируют поступления от повышенного НДПИ и дивидендов госкомпаний. Одним из вариантов скрытого повышения НДПИ является анонсированный отказ от Urals как основного индикатора для привязки налога, сказано в документе.

Как считает агентство, ослабление рубля также может помочь закрыть бюджетную "дыру", но его масштабы, скорее всего, будут недостаточными. Обсуждавшийся в последние дни разовый сбор с крупного бизнеса для пополнения бюджета, скорее всего, не будет реализован, но скрытое повышение налогов, например, через досрочную отмену послаблений по налогообложению курсовой разницы, вполне вероятно.

По словам аналитиков, при этом оптимизация расходной части бюджета маловероятна в текущих социально-политических условиях, но практически гарантирована в 2024 году при минимальной стабилизации геополитической ситуации.

Напомним, власти РФ хотят компенсировать часть дефицита бюджета за счет бизнеса. Правительство предложило Российскому союзу промышленников и предпринимателей (РСПП) выделить ему около 200 млрд руб. в виде разовой помощи.

Теги: бюджет, ВВП, экономика



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