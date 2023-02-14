Стало известно о подбитом Су-24, на котором Пригожин совершал вылет в Бахмут

Су-24, на котором основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин совершал боевой вылет 6 февраля, подбит украинской ПВО, говорится в сообщении пресс-службы Пригожина со ссылкой на его заявление.

По его словам, пилоту удалось приземлить горящую машину. "В настоящий момент техники занимаются ремонтом самолета. Пилот — красавчик. Честь ему и хвала", — отметил глава ЧВК.

Ранее пресс-служба основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина опубликовала видео с живым Дмитрием Якущенко после сообщений о его "казни".