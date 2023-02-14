14 Февраля 2023
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Политика В России
Фото: me-forum.ru

Путин продолжит серию встреч с лидерами фракций перед посланием

Глава государства Владимир Путин продолжит серию встреч с руководителями парламентских фракций перед оглашением послания Федеральному собранию 21 февраля.

14 февраля президент пообщается с лидером фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергеем Мироновым. По словам депутата, одна из главных тем, которую он планирует обсудить с российским лидером - поддержка участников боевых действий. Миронов заявил, что намерен предложить президенту "признать всех ополченцев, добровольцев, кто сражался с 2014 года и до начала спецоперации, участниками боевых действий".

Также он представит инициативы фракции по введению прогрессивной шкалы материнского капитала и поддержке многодетных семей. Отдельное внимание будет уделено индексации пенсий работающим пенсионерам, сообщает ТАСС.

Днем ранее Путин провел встречу с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым. Они обсудили военно-политическую ситуацию и стратегию развития страны

Теги: Путин, Миронов, депутаты



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Ранее 14.02.2023 00:00 Мск Путин и Зюганов обсудили военно-политическую ситуацию


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