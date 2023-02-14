14 Февраля 2023
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Фото: THE CANADIAN PRESS / Nathan Denette

Франция и Канада призвали своих граждан покинуть Белоруссию

Гражданам Канады немедленно уехать из Белоруссии.

Как сообщает пресс-служба канадского Министерства иностранных дел, существует риск произвольного применения "местных законов и войны на Украине". Из заявления следует, что способность посольства Канады предоставлять консульские услуги в Белоруссии в настоящее время ограничена. Всем канадцам необходимо покинуть республику коммерческим транспортом.

Ранее внешнеполитическое ведомство Франции ранее также призвало своих граждан в Белоруссии незамедлительно покинуть страну. В МИД отметили, что граждане, которые желают вылететь из страны, должны запрашивать выездную визу в МВД Белоруссии.

До этого в американском посольстве в Москве заявили, что гражданам США, находящимся на территории РФ, рекомендовано срочно покинуть страну из-за риска мобилизации.

Официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано сообщил, что Европейский союз  пока не принимал решений по нахождению на территории России граждан стран, входящих в объединение.

Теги: Франция, Канада, США, Белоруссия, Украина



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