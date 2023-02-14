14 Февраля 2023
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Политика В России
Фото: duma.gov.ru

Путин и Зюганов обсудили военно-политическую ситуацию

Российский президент Владимр Путин провел встречу с лидером КПРФ Геннадием Зюгановым.

Они обсудили военно-политическую ситуацию и стратегию развития страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы от КПРФ Александра Ющенко.

Путин поздравил всех коммунистов с 30-летием с момента образования партии, отметив, что КПРФ является значительной частью патриотического движения в стране.

"Военно-политическая ситуация обсуждалась, она сегодня диктует основные направления экономики. Мы настаиваем на своей программе, на программе мобилизации экономического потенциала для того, чтобы достойно ответить на все экономические и политические вызовы. В связи с этим мы сформулировали бюджет развития в 43 триллиона и рассчитываем, что наступил тот "час икс", когда будут востребованы наши предложения. Думаю, вокруг этого и шли обсуждения", – сказал Ющенко.

Теги: Путин, Зюганов, КПРФ



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