Правительство Швейцарии заблокировало российские активы на $8,1 миллиарда

Правительство Швейцарии заблокировало российские активы на сумму $8,1 млрд в рамках санкций, но Credit Suisse мог заблокировать другие российские активы, на которые наложены санкции другими государствами.

"По состоянию на 1 декабря 2022 г., в Швейцарии заблокировано 7,5 миллиардов швейцарских франков ($8,1 млрд)… Согласно статье SonntagsZeitung, цифры, представленные Credit Suisse, включают не только средства, заблокированные из-за швейцарских санкций, но и средства, принадлежащие физическим или юридическим лицам, на которые наложены санкции в других странах", - сказала РИА Новости пресс-секретарь Государственного секретариата Швейцарии по экономике (SECO) Антье Бэрчи.

Она добавила, что в настоящее время правительство также заморозило 15 объектов недвижимости, расположенных в шести кантонах.