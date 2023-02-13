13 Февраля 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В Нижнем Новгороде построят три круизных лайнера

ПАО "Завод "Красное Сормово" заключило договор на постройку трёх круизных лайнеров. Серия будет строиться при поддержке Правительства России.

Суда будут построены по оптимизированному проекту PV300 с применением новых технических решений. Лайнеры смогут эксплуатироваться как в Черном, Каспийском и Белом морях, акватории Финского залива, так и на внутренних водных путях. В зимний период рассматривается возможность их использования в качестве плавучих гостиниц. Планируется, что первое судно начнет навигацию в 2025 г., второе и третье – в 2026 г., сообщает предприятие.

"Обновление отечественного круизного флота началось сравнительно недавно, причем многие пассажирские суда можно охарактеризовать как достижения современных технологий судостроения. В Нижнем Новгороде построили первый после многолетнего перерыва в отечественном круизном судостроении лайнер "Мустай Карим", при этом последние подобные суда "Ленин" и "Советский Союз" строились тоже на "Красном Сормове" в конце 1950-х. Работа над новой серией круизных лайнеров позволит нам продолжить накопление компетенций в пассажирском судостроении", – отметил генеральный директор завода "Красное Сормово" Михаил Першин.

Теги: Красное Сормово, круизный лайнер



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