13 Февраля 2023
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Общество В России
Фото: сгюа.рф

Скончался автор проекта Конституции РСФСР Владимир Кабышев

В возрасте 84 лет умер автор проекта Конституции РСФСР Владимир Кабышев.

Об этом сообщает Саратовская государственная юракадемия. Кабышев возглавлял авторский проект Конституции, который решением Конституционной комиссии РСФСР 3 января 1991 г. был отмечен второй премией (первая и третья премии не присуждались). В 1993 г. принимал участие в качестве эксперта в работе Конституционного совещания, созванного президентом РФ для завершения работы над проектом Основного закона страны.

Много лет Кабышев активно участвовал в избирательном процессе в качестве председателя и члена избирательных комиссий федерального и областного уровней. В 1993 г. он был председателем окружной избирательной комиссии по выборам депутатов Государственной думы Федерального Собрания РФ. В январе 1994 – мае 1995 г. – председатель избирательной комиссии Саратовской области.

Владимир Кабышев(2023)|Фото: сгюа.рф

Теги: Владимир Кабышев, Конституция, РФ=СФР



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