В ХМАО разовьют перспективные проекты в сфере беспилотной авиации

Правительство Югры объединит усилия с Государственной транспортной лизинговой компанией для запуска в регионе перспективных проектов в сфере беспилотной авиации. Проект соглашения с ГТЛК был утвержден в рамках заседания правительства округа, которое провела губернатор Наталья Комарова. Целью соглашения о сотрудничестве является реализация задач, направленных на создание и развитие в Югре инициатив и проектов в сфере беспилотного транспорта, сообщает департамент общественных, внешних связей и молодежи Югры.

"В числе направлений взаимодействия – реализация совместных программ, пилотныхпроектов для ускорения цифровой трансформации сферы транспорта, включающих внедрение беспилотных технологий при выполнении работ по перевозке грузов и людей, тушения пожаров; развитие инновационного научно-технического центра "ЮНИТИ ПАРК"; создание центра обучения и тренажерной подготовки внешних пилотов беспилотных воздушных судов межрегионального и федерального уровней", - сказала Комарова.

По словам замглавы региона – директора департамента экономического развития Югры Романа Генкеля, автономный округ является участником эксперимента по анализу нормативной документации на предмет внедрения беспилотных авиационных систем в России. Данное соглашение о сотрудничестве – продолжение этой работы.

"На выходе мы хотим получить анализ нормативной базы, которая имеется в стране с точки зрения регулирования полетов, мер поддержки данной отрасли, и самое главное - выработать те технологичные решения, которые будут нацелены на решение различных задач. Среди них -логистические, связанные с доставкой грузов, задачи мониторинга, которые, учитывая нашу территорию, более чем актуальны, задачи, связанные с развитием как создания беспилотниковна территории Югры, так и обучения операторов, которые должны сопровождать этот процесс", - поделился Роман Генкель.

По его словам, к концу июня планируется завершить первый этап совместной работы по выработке технологических решений, а также по созданию в Югре.

Напомним, ранее стало известно, что в Югре будут делать беспилотники.