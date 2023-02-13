СПЧ проследит за ситуацией с мобилизованными из Смоленска, которые пожаловались на командование

Мобилизованные из Смоленска обратились к члену Совета по правам человека при президенте РФ Еве Меркачевой с жалобой на действия командования.

"Вот такое обращение получила, и удалось по линии СПЧ дать ему ход: назначена проверка. Поэтому если кто-то из вас столкнулся с подобным - пишите. Хоть кому-то поможем", - написала Меркачева в своем Telegram-канале.

В обращении мобилизованные заявляют, что были отправлены в зону боевых действий из Смоленска, там они сразу попали на передовую, где пробыли в течение трех месяцев. После военных, по их словам, отправили в глубокий тыл, а затем снова вернули в зону боевых действий, где в результате спецзадания было несколько погибших и раненые. Затем мобилизованным не дали "ни физически, ни морально отдохнуть", а отправили снова на задание.

Это не первая подобная жалоба со стороны мобилизованных. Ранее власти Калининградской области обратились к командованию Минобороны после жалоб мобилизованных калининградцев на то, что они оказались в ДНР не подготовлены к штурму. Также сообщалось, что мобилизованных из Тувы на фоне скандала с Народной милицией переведут из ДНР в 55-ую бригаду. А военнослужащих из Татарстана, которые записали видеообращение к руководству республики, вернули в свой полк из воинской части ДНР.