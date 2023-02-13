В Югре у регионального отделения ЛДПР сменился координатор

Депутат думы Ханты-Мансийска от ЛДПР Евгений Данников был назначен координатором регионального отделения ЛДПР. Об этом на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" сообщил депутат Тюменской областной думы Артем Зайцев, в настоящий момент занимающий этот пост, передает корреспондент Накануне.RU.

Полномочия Артема Зайцева должны были завершиться в мае.

"С учетом подготовки к выборам 2023, с учетом начала формирования участковых избирательных комиссий, с учетом моей работы депутатом Тюменской областной думы и местом работы в Тюмени, правильно это решение принять именно сейчас! Для того, чтобы команда регионального отделения с новым координатором смогли выстроить работу своевременно и более качественно приготовиться к избирательной кампании, эти изменения нужны именно в данное время", - заявил Артем Зайцев.