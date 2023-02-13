Доля Lada на российском рынке новых машин впервые достигла 46%

Автомобили Lada заняли долю в 46% от общего числа купленных в России новых легковых машин. Это рекордный показатель, к которому продукция "АвтоВАЗа" пришла в шестую неделю (6-12 февраля) 2023 года. Уже месяц доля Lada превышает 40% на рынке, передает "Автостат" со ссылкой на данные АО "Паспорт промышленный консалтинг".

За минувшую неделю в стране было продано почти 12,5 тыс. новых легковых автомобилей, 5,7 тыс. из них – Lada.

В ТОП-5 также оказались Chery (Китай), Haval (Китай), Geely (Китай) и корейский Kia.