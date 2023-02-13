Алексей Текслер уволил заместителя управделами губернатора Челябинской области

Губернатор Алексей Текслер уволил заместителя управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области Вадима Ярмоловича. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

Контракт с ним расторгнут 13 февраля.

В августе прошлого года Алексей Текслер назначил Вадима Ярмоловича заместителем управляющего делами губернатора и правительства Челябинской области. Для него был установлен испытательный срок продолжительностью три месяца. Занимавший этот пост Сергей Галкин был назначен первым заместителем управляющего делами губернатора и правительства.