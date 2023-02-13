13 Февраля 2023
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Общество За рубежом
Фото: Накануне.ru

В Швейцарии возник дефицит различных лекарств

Швейцария испытывает сейчас нехватку целого ряда лекарств, в том числе обезболивающих, препаратов для сердца, а также от гипертонии и болезни Паркинсона.

"Дефицит затрагивает весь ассортимент. Недоступны около 7% лекарств, расходы на которые покрываются медицинской страховкой", - сказала в интервью газете Blick глава Объединения швейцарских фармацевтов, PharmaSuisse Мартина Рюггли, цитату приводит ТАСС.

Рюггли пояснила, что такая ситуация сложилась в стране с наступлением холодов. В дефиците оказались, в частности, антибиотики, пользующиеся большим спросом.

"Сегодня на прилавках отсутствуют обезболивающие, препараты для сердца, средства от гипертонии, от болезни Паркинсона, эпилепсии и депрессии, а также лекарства для лечения детей", - заявила глава швейцарской профессиональной ассоциации, объединяющей более 90% фармацевтов страны.

По ее словам, "с каждым днем пропадает все больше и больше лекарств".

Теги: Швейцария, лекарства



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