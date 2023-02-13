13 Февраля 2023
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Общество Свердловская область
Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Башкирии

В мэрии Екатеринбурга рассказали, какие дома на новых площадках КРТ пойдут под снос

В администрации Екатеринбурга раскрыли, какие дома на улицах Летчиков и Кварцевой пойдут под снос в рамках комплексного развития территории (КРТ). Ранее о новых площадках рассказывал замначальника департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений города Григорий Сурганов.

Согласно постановлению, подписанному главой города Алексеем Орловым, заменить на новостройки планируется дома на Летчиков, 9, 9а, 11, 11а, 15а, 15б, 15в. Общая площадь территории составит 17,5 тыс. кв.м. Помимо этого, на площадке хотят снести или переустроить объекты электроэнергетики, водопроводные сети и другое. Ориентировочный срок работ на участке составит 10 лет.

На второй выбранной территории под снос пойдут постройки в границах улиц Кварцевой — Благодатской — Шишимской — Самолетной. Речь идет о домах на улицах Благодатская, 70, 68 и Можайского, 57, 55, 64. Общая площадь под застройку составит 9 тыс.13 кв. м.

Освободившиеся территории планируется застроить многоэтажной жилой застройкой. Аукцион по выбору подрядчика хотят провести к лету. Всего в 2023 году администрация собирается представить застройщикам не менее пяти площадок, две из которых уже определены.

В начале месяца в мэрии Екатеринбурга также рассказали, что одна из первых площадок КРТ в уральской столице уже расселена на 96%.

Теги: Екатеринбург, Летчиков, Кварцевая, снос, КРТ



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