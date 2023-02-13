13 Февраля 2023
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Фото: пресс-служба компании &quot;Атомстройкомплекс&quot;

Участковых педиатров обяжут собирать данные о психическом состоянии детей

Минздрав России хочет обязать детских участковых терапевтов собирать информацию о наличии психических расстройств и расстройств поведения у детей, прикрепленных к участку. Также они должны будут собирать данные о здоровье мальчиков допризывного возраста, передает издание Vademecum со ссылкой на портал проектов правовых нормативных документов.

Такие "паспорта" на детей участковые врачи в конце года должны будут направлять в отдел статистики медорганизации, где они будут храниться три года.

В прошлом году МВД предложило вместе с Минздравом вести мониторинг психического здоровья школьников в целях предотвращения нападения на учебные заведения.

Теги: дети, психическое здоровье, участковый, педиатр, минздрав



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