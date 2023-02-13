Ростехнадзор проверил состояние гидроузла Белоярской АЭС

Комиссия Уральского управления Ростехнадзора под руководством замглавы ведомства Евгения Дроздецкого проверила состояние гидроузла Белоярской атомной электростанции.

Как сообщили Накануне.RU в управлении информации и общественных связей Белоярской АЭС, были проведены осмотр гидротехнических сооружений и опрос ответственных должностных лиц.

"Белоярское водохранилище – самое большое из искусственных водоемов в Свердловской области. Гидротехнические сооружения нашей атомной станции эксплуатируются с соблюдением всех необходимых правил, их безопасность обеспечена, что еще раз подтвердила прошедшая проверка. Нарушений не выявлено", - прокомментировал визит ревизоров директор Белоярской АЭС Иван Сидоров.

Кроме этого, были рассмотрены вопросы по подготовке объектов АЭС к работе в период прохождения паводка 2023 года.

Напомним, что ударившие в начале января аномальные уральские морозы не повлияли на работу Белоярской атомной электростанции.