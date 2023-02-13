Челябинская область получит почти 3,5 млрд рублей на поддержание бюджетной стабильности

Челябинская область получит 3 млрд 470 млн рублей на поддержание бюджетной стабильности в 2023 году. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает корреспондент Накануне.RU.

Федеральные средства получат 10 регионов, которые в прошлом году получили меньший объем дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности из-за изменений в порядке расчета этой дотации.

Как отметил Михаил Мишустин, эти средства укрепят бюджеты регионов, помогут сбалансировать доходные и расходные части.