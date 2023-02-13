13 Февраля 2023
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Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Тюмени представители научной общественности обсудили концепцию будущего межвузовского кампуса

Представители вузов, научной общественности и предприниматели приняли участие стратегической сессии, во время которой обсудили, как будет выглядеть будущий межвузовский кампус в Тюмени, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Это уже третий этап реализации масштабного проекта. Эксперты дорабатывают предложения, которые выдвинули жители Тюменской области, Югры и Ямала. В первых двух этапах приняло участие порядка 55 тысяч человек.

Основой кампуса станут четыре общежития для студентов, аспирантов и преподавателей общей вместимостью 5 100 человек. Архитектурная концепция также предусматривает строительство научно-лабораторного корпуса, технопарка, конгресс-центра, гостиницы, спортивного комплекса с универсальными игровыми залами, ледовой ареной и бассейном.

(2023)|Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

Тюменский кампус станет точкой притяжения для авторов инноваций и стартапов, а также общегородским пространством совершенно нового уровня.

Напомним, Тюмень – один из крупных студенческих городов России. В шести вузах области обучается более 48 тысяч студентов. Поэтому и родилась идея создать Межвузовский кампус. Это не просто комфортное жилье для студентов и преподавателей. Это общественное пространство для всех. Там могут быть технопарк, учебные лаборатории, сцена для культурных мероприятий, футбольное поле и другие объекты, где каждый житель найдет для себя место.

Реализация такого проекта – это новый драйвер роста для всего региона. Его строительство позволит привлечь лучших студентов со всей страны. Даст толчок к развитию высокотехнологичной промышленности.

Теги: межвузовский кампус, общественность, концепция



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