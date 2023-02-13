13 Февраля 2023
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Фото: творческое объединение &quot;Фотокоры&quot;

Путин выразил соболезнования в связи со смертью режиссера Абдрашитова

Президент России выразил соболезнования родным скончавшегося режиссера Вадима Абдрашитова.

"Примите глубокие соболезнования и слова поддержки в связи с постигшим вас горем – кончиной Вадима Юсуповича Абдрашитова. Вадим Абдрашитов был выдающимся режиссёром и педагогом, одним из подлинных корифеев отечественного кинематографа. Он прошёл большой профессиональный путь, оставил богатое творческое наследие, воспитал целую плеяду талантливых учеников, своим преданным служением искусству снискал искреннее признание зрителей", - говорится в телеграмме президента России.

Абдрашитов умер в возрасте 78 лет от онкологического заболевания, сообщил РИА Новости его зять Кирилл Вытоптов. Абдрашитов родился 19 января 1945 г. в Харькове. В 1970 г. поступил на режиссерский факультет ВГИКа. После съемок в качестве курсовой работы фильма "Остановите Потапова!" его позвали работать на "Мосфильм". Там он познакомился с режиссером и сценаристом Александром Миндадзе, с которым вместе снял 11 картин. Наибольшую известность Абдрашитову принесли фильмы "Слуга", "Остановился поезд", "Пьеса для пассажира" и "Время танцора". В 1992 г. его удостоили звания "Народный артист России".

Теги: Вадим Абдрашитов, Владимир Путин, смерть



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