В Евпатории подожгли могилу участника СВО

Могилу участника СВО подожгли на кладбище в крымской Евпатории, сообщает Telegram-канал "Mash на волне".

По данным канала, полиция возбудила уголовное дело о надругательстве, преступников ищут.

О пожаре родителям рассказали знакомые. Работники кладбища уверяют, что пожар произошел из-за лампадки. Они объяснили отцу погибшего добровольца, что сторож ничего не видел, а камер на территории нет.

Сообщается, что погибший 21-летний молодой человек служил в Севастополе в составе 810-й бригады морской пехоты. Он участвовал в боях на донецком направлении, а также в Херсонской области, погиб в октябре. В феврале его посмертно наградили орденом Мужества.