Депортированного блогера Некоглая объявили в розыск по делу о клевете на Мизулину

Блогера Некоглая (Nekoglai, настоящее имя Николай Лебедев) объявили в розыск в России. Соответствующая карточка появилась в картотеке МВД. Там сообщается, что Лебедев является гражданином Молдавии и разыскивается по уголовной статье, других подробностей не приводится.

На прошлой неделе стало известно, что на Некоглая завели уголовное дело о клевете. Словами блогера возмутилась общественница Екатерина Мизулина из "Лиги безопасного интернета". Ранее по ее доносу Некоглая выдворили из страны. Мизулиной не понравилось пародийное видео, в котором блогер изображал российского военного.