13 Февраля 2023
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Фото: Telegram-канал &quot;Свалов пишет...&quot; / t.me/svalovpishet

Депортированного блогера Некоглая объявили в розыск по делу о клевете на Мизулину

Блогера Некоглая (Nekoglai, настоящее имя Николай Лебедев) объявили в розыск в России. Соответствующая карточка появилась в картотеке МВД. Там сообщается, что Лебедев является гражданином Молдавии и разыскивается по уголовной статье, других подробностей не приводится.

На прошлой неделе стало известно, что на Некоглая завели уголовное дело о клевете. Словами блогера возмутилась общественница Екатерина Мизулина из "Лиги безопасного интернета". Ранее по ее доносу Некоглая выдворили из страны.  Мизулиной не понравилось пародийное видео, в котором блогер изображал российского военного.

Теги: некоглай, екатерина мизулина, клевета, уголовное дело, розыск



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