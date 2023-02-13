В Тюменской области для предпринимателей запустили новую программу "Инвестиционный займ"

В Тюменской области для предпринимателей запустили новую программу "Инвестиционный займ", сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Представители малого и среднего бизнеса, зарегистрированные на территории Тюменской области, могут получить микрокредит на 60 месяцев. Максимальная сумма – пять миллионов рублей под ключевую ставку Центробанка.

По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, эта мера в первую очередь рассчитана на предпринимателей, работающих в сельской местности, поскольку банков на этих территориях в разы меньше, чем в крупных городах. Выбор долгосрочных (от пяти лет и выше) заемных финансовых инструментов небольшой.

"Микрозаймы, которые выдает фонд микрофинансирования по федеральным программам, рассчитаны всего на три года. Недостаток собственных средств у инвесторов – одна из главных проблем. На нее указали практически все инвестиционные команды, когда мы в январе подводили итоги проекта "Муниципальный акселератор". Поручил коллегам найти варианты, чтобы увеличить сроки микрокредитования. Выход они нашли. Новую программу запустили за счёт собственных средств", - сообщил губернатор Александр Моор.