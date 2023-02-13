В Горном Щите дорожники перекроют улицу Титова до 10 марта

Рабочие АО "Екатеринбурггаз" перекроют движение по улице Титова в Горном Щите уже в следующем месяце. Как сообщает пресс-служба мэрии Екатеринбурга, работы на участке будут проводиться с 3 по 10 марта.

Проезд будет перекрыт на участке в районе дома №3б. Это связано со строительством газопровода низкого давления. На время работ строители установят на участке дорожные знаки и указатели, а по завершении работ восстановят все элементы нарушенного благоустройства.

Для удобства автовладельцев на информационной карте Официального портала Екатеринбурга указаны все актуальные дорожные перекрытия.