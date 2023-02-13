Пресс-служба ЧВК "Вагнер" опубликовала видео с живым Якущенко после сообщений о его "казни"

Пресс-служба основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина опубликовала видео с живым Дмитрием Якущенко после сообщений о его "казни".

Якущенко говорит, что ему стыдно за то, что он наговорил, будучи в плену, но это был единственный способ выжить.

"В ЧВК "Вагнер" у каждого есть право исправить ошибку", - заявил мужчина.

"Придя из плена, я принес много ценной информации, которая спасла жизнь многим ребятам, поэтому я был прощен, за что я очень сильно блогадарен", - говорит Якущенко на видео.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что обратится в Следственный комитет с требованием проверки подлинности видео, на котором, предположительно, запечатлено убийство мужчины, дезертировавшего из ЧВК "Вагнер".