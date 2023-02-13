В правительство направлен законопроект о возвращении перехода на летнее время

Депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев направил на отзыв в правительство свой законопроект о возвращении зимнего и летнего времени. Сейчас страна живет по постоянному зимнему времени (переход на него был осуществлен в 2014 году). Ранее коммунист сообщал, что ему поступает много обращений с предложением вернуть двухразовый перевод часов.

Сейчас сезонный перевод часов используется в США, Канаде, Европе. В то же время кроме России от перевода стрелок отказались Китай, Индия и ряд других стран.

С 1991 года число стран, применяющих летнее время, уменьшилось примерно с 90 до 70 в 2022 году.