13 Февраля 2023
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Фото: Накануне.RU

Два бойца ЧВК "Вагнер" из Новоуральска погибли в зоне СВО

Новоуральск простился с двумя бойцами ЧВК "Вагнер", погибшими в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил глава городского округа Вячеслав Тюменцев.

Как написал сегодня мэр на своей странице в соцсети, Никита Ложкин и Валерий Касилов погибли в зоне СВО при выполнении боевого задания.

"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким ребят. Вечная память героям", - добавил Тюменцев.

Как сообщало Накануне.RU, ранее еще один житель Новоуральска Алексей Савин погиб в ходе специальной военной операции. Мужчине было 42 года, он являлся ветераном боевых действий на Северном Кавказе.

А недавно уральский боец ЧВК "Вагнер" из города Сухой Лог погиб в зоне СВО под Артемовском (ДНР).

Теги: Вагнер, бойцы, СВО, Новоуральск



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