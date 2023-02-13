Два бойца ЧВК "Вагнер" из Новоуральска погибли в зоне СВО

Новоуральск простился с двумя бойцами ЧВК "Вагнер", погибшими в ходе специальной военной операции. Об этом сообщил глава городского округа Вячеслав Тюменцев.

Как написал сегодня мэр на своей странице в соцсети, Никита Ложкин и Валерий Касилов погибли в зоне СВО при выполнении боевого задания.

"Выражаю глубокие соболезнования родным и близким ребят. Вечная память героям", - добавил Тюменцев.

Как сообщало Накануне.RU, ранее еще один житель Новоуральска Алексей Савин погиб в ходе специальной военной операции. Мужчине было 42 года, он являлся ветераном боевых действий на Северном Кавказе.

А недавно уральский боец ЧВК "Вагнер" из города Сухой Лог погиб в зоне СВО под Артемовском (ДНР).