При обстреле в Шебекино Белгородской области повреждено здание школы

В Шебекинском городском округе Белгородской области под обстрел попал поселок Красное. Пострадавших нет. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"В очередной раз есть разрушения на территории школы - сильно посечен фасад и выбиты окна", - написал он в своем телеграм-канале.

Гладков добавил, что все объекты образования в приграничных муниципалитетах находятся на дистанционной форме обучения.

11 февраля Шебекино попало под обстрел дважды. Сообщалось о повреждении домов.