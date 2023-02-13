Правозащитники призвали Путина отменить визы для грузин, приезжающих в Россию

Правозащитники из Ассоциации адвокатов России за права человека призвали президента РФ отменить визы для граждан Грузии. В ассоциации сообщили, что за последние полгода значительно выросло число обращений, связанных с трудностями в получении документов.

При этом в Грузии от россиян не требуют виз, а условия регистрации, открытия бизнеса, налоговые условия – комфортны, подчеркивают в ассоциации. "Правительство Грузии стремится к соблюдению стабильности и миру в регионе, и очевидно демонстрирует, что не является враждебной страной по отношению к России – как на уровне общества, так и на уровне правительства", - говорится в сообщении на сайте организации.