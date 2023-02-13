Экс-генпрокурор Украины предсказывает сложные недели для ВСУ

В Артемовске ВСУ находятся в сложном положении, но, кроме этого, угроза исходит и с других направлений. Об этом заявил бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, он находится в Донбассе. Артемовск уже "находится в тяжелом положении осады и буквально вчера-сегодня мы будем работать над защитой дороги на Славянск, которая уже под огневым контролем".

Также угроза исходит из-под Красного Лимана и Угледара, где у российской армии большие силы.

"Февраль будет очень лютым, март, наверное, также", – прогнозирует Луценко.

Если ВСУ потеряют Артемовск, то это приведет к тому, что будут перерезаны важные трассы, необходимые для снабжения боевиков, считает он.

С сегодняшнего дня Киев запретил гражданским лицам проезд в Артемовск. На Украине многие выражают недовольство высокими потерями ради удержания Артемовска. Военное командование требует отводить войска, но Зеленский намерен удерживать город до последнего, не считаясь с потерями. При этом в США давно советуют оставить Артемовск и отойти на следующую линию обороны, чтобы не нести неоправданных потерь.